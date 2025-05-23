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Льюис Хэмилтон назвал самую лучшую трассу, на которой ему приходилось пилотировать

Автоспорт

Посмотрим, сумеет ли он показать лучший результат

Льюис Хэмилтон назвал самую лучшую трассу, на которой ему приходилось пилотировать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" поделился своими впечатлениями после третьего результата во второй практике Гран-при Монако.

"Это было потрясающе. Монако — самая крутая трасса, на которой я когда-либо пилотировал. Здесь всё самое интересное, каждый год — это просто взрыв. Не имеет значения, на какой машине ты здесь находишься, но, конечно, легче, когда ты в болиде, который комфортно себя ведёт и является быстрым.

Но с таким сцеплением, скоростью, узкими и быстрыми поворотами эта трасса — лучшая поездка на американских горках в этом году. Первые две практики прошли гладко. В первой тренировке было сложно из-за проблем с трафиком. Вторая же практика была намного, намного лучше.

Мне осталось найти способ отыграть немного времени, но Шарль был просто быстр. Я точно терял одну десятую на торможении в первом повороте, и была ещё пара проблемных мест. Но всё остальное мне менять не нужно. Возможно, мы могли бы изменить одну мелочь, например, угол наклона на четверть градуса или что-то в этом роде. Но на этом всё", — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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