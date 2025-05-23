Льюис Хэмилтон назвал самую лучшую трассу, на которой ему приходилось пилотировать

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды "Феррари" поделился своими впечатлениями после третьего результата во второй практике Гран-при Монако.

"Это было потрясающе. Монако — самая крутая трасса, на которой я когда-либо пилотировал. Здесь всё самое интересное, каждый год — это просто взрыв. Не имеет значения, на какой машине ты здесь находишься, но, конечно, легче, когда ты в болиде, который комфортно себя ведёт и является быстрым.

Но с таким сцеплением, скоростью, узкими и быстрыми поворотами эта трасса — лучшая поездка на американских горках в этом году. Первые две практики прошли гладко. В первой тренировке было сложно из-за проблем с трафиком. Вторая же практика была намного, намного лучше.

Мне осталось найти способ отыграть немного времени, но Шарль был просто быстр. Я точно терял одну десятую на торможении в первом повороте, и была ещё пара проблемных мест. Но всё остальное мне менять не нужно. Возможно, мы могли бы изменить одну мелочь, например, угол наклона на четверть градуса или что-то в этом роде. Но на этом всё", — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.