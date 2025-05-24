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Леклер прокомментировал успешные для Феррари первые тренировочные заезды Гран-при Монако
Очень хорошее начало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Пятница в Монако всегда особенная, очень специфическая, я думаю, каждый берет что-то для себя. Пока рано с оптимизмом смотреть на выходные.
Но, скажем так, пятница была для нас очень положительной, я чувствую себя довольно хорошо с машиной. Она началась не так, как я хотел, после аварии с Лэнсом, но после этого все было довольно гладко, и в общем я доволен машиной" – сказал Леклер.
Напомним, что по итогам второй Практики Гран-при Монако Шарль и Льюис Хэмилтон заняли первое и третье места соответственно.
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