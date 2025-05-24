Хэмилтон – о тренировках Гран-при Монако: Все прошло гладко, это была хорошая сессия

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Все прошло гладко, первая тренировка все еще была немного сложной из-за трафика и все остальное, вторая тренировка была намного, намного лучше. Мне нужно было найти немного времени, Шарль все еще был очень быстрым, но в остальном это была хорошая сессия.

Можно найти еще кое-что в моем управлении, в траекториях, в торможении. Например, я выиграл одну десятую только в первом повороте.

Так что по всему кругу есть некоторые нюансы. Но в машине есть небольшие изменения, которые нам нужно внести, но я не буду вносить много изменений вообще" – сказал Хэмилтон.