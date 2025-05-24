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Норрис: Гонка в Монако всегда напряженная, но в то же время веселая

Автоспорт
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Будет непросто

Норрис: Гонка в Монако всегда напряженная, но в то же время веселая

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Гонка в Монако всегда напряженная, но в то же время веселая.

Иногда было сложно проехать несколько чистых кругов и т.п. Но я думаю, что это приятное чувство, я чувствовал себя комфортно с самого начала, но в некоторых областях мне нужно больше прогрессировать.

Я думаю, когда мы соберем все вместе, темп будет достаточно хорошим, прямо сейчас это не так просто сделать.

Есть на что обратить внимание, особенно на себя, день оказался очень грязным. Постараюсь завтра немного отдохнуть, но думаю, темп у машины есть.

Мы говорим о мелочах. Это не так уж важно, но когда речь идет о сотых частях, то складывается множество мелочей" — сказал Норрис.

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