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Формула-1. Леклер побеждает в последней Практике Гран-при Монако

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Уверенное выступление Феррари

Формула-1. Леклер побеждает в последней Практике Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялся третий тренировочный заезд Гран-при Монако.

Победу по итогам праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Ландо Норрис.

Результаты Практики-3 Гран-при Монако:

Формула-1. Леклер побеждает в последней Практике Гран-при Монако - изображение 1

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