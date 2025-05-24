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Формула-1. Леклер побеждает в последней Практике Гран-при Монако
Уверенное выступление Феррари
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 24 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялся третий тренировочный заезд Гран-при Монако.
Победу по итогам праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Ландо Норрис.
Результаты Практики-3 Гран-при Монако:
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