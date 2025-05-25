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Хэмилтон получил штраф на стартовой решетке из-за дуэли с Ферстаппеном
Британцу неправильно подсказали
https://www.gettyimages.com/Ukraine
По итогам квалификации Гран-при Монако штраф в три позиции на стартовой решетке получил пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, закончивший сессию на четвертой позиции. Штраф отправил 7-кратного чемпиона на седьмое место.
Хэмилтон оштрафован за то, что он помешал находившемуся на скором круге Максу Ферстаппену. При этом инженер неправильно подсказал Льюису, передав ему, что Ферстаппен находится на кругу подготовки и можно не уступать позицию.
Квалификация сложилась для "Феррари" неудачно, учитывая, что Шарль Леклер был главным фаворитом на поул, но проиграл Ландо Норрису.
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