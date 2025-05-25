Хэмилтон получил штраф на стартовой решетке из-за дуэли с Ферстаппеном

По итогам квалификации Гран-при Монако штраф в три позиции на стартовой решетке получил пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, закончивший сессию на четвертой позиции. Штраф отправил 7-кратного чемпиона на седьмое место.

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Хэмилтон оштрафован за то, что он помешал находившемуся на скором круге Максу Ферстаппену. При этом инженер неправильно подсказал Льюису, передав ему, что Ферстаппен находится на кругу подготовки и можно не уступать позицию.

Квалификация сложилась для "Феррари" неудачно, учитывая, что Шарль Леклер был главным фаворитом на поул, но проиграл Ландо Норрису.