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Хэмилтон получил штраф на стартовой решетке из-за дуэли с Ферстаппеном

Автоспорт
Обновлено

Британцу неправильно подсказали

Хэмилтон получил штраф на стартовой решетке из-за дуэли с Ферстаппеном

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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По итогам квалификации Гран-при Монако штраф в три позиции на стартовой решетке получил пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, закончивший сессию на четвертой позиции. Штраф отправил 7-кратного чемпиона на седьмое место.

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Хэмилтон оштрафован за то, что он помешал находившемуся на скором круге Максу Ферстаппену. При этом инженер неправильно подсказал Льюису, передав ему, что Ферстаппен находится на кругу подготовки и можно не уступать позицию.

Квалификация сложилась для "Феррари" неудачно, учитывая, что Шарль Леклер был главным фаворитом на поул, но проиграл Ландо Норрису.

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Источник:
Sport.ua, Formula 1
Опубликовал: Александр Симченко
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