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Формула-1. Норрис победил в квалификации Гран-при Монако, Леклер – второй

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Норрис победил в квалификации Гран-при Монако, Леклер – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 24 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялись квалификационные заезды Гран-при Монако.

Поул по их итогам завоевал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера, а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Макларен" Оскар Пиастри.

Результаты квалификации Гран-при Монако:

Формула-1. Норрис победил в квалификации Гран-при Монако, Леклер – второй - изображение 1

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