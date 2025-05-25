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Формула-1. Норрис победил в квалификации Гран-при Монако, Леклер – второй
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 24 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялись квалификационные заезды Гран-при Монако.
Поул по их итогам завоевал пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера, а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Макларен" Оскар Пиастри.
Результаты квалификации Гран-при Монако:
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