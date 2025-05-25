Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болид легендарного Шумахера продали за космические деньги
Настоящий раритет
Болид семикратного победителя чемпионата Формулы-1 Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при чемпионата 2001-го, ушел с молотка за $18,17 млн. Об этом сообщает New York Times.
Автомобиль Ferrari F2001 был продан на аукционе RM Sotheby в Монако в субботу. Он стал самым дорогим автомобилем гонщика, когда-то проданным на аукционе.
Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1, один из самых успешных пилотов в истории. В печати его часто называют "Красным бароном", или просто "Шуми".
Популярное сейчас
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила
- Еще один претендент с АПЛ на Судакова планирует сначала заработать, прежде чем вступать в переговоры по поводу украинца, – журналист
- Хэмилтон: Формула-1 движется в неверном направлении
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения