Болид легендарного Шумахера продали за космические деньги

Болид семикратного победителя чемпионата Формулы-1 Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при чемпионата 2001-го, ушел с молотка за $18,17 млн. Об этом сообщает New York Times.

Автомобиль Ferrari F2001 был продан на аукционе RM Sotheby в Монако в субботу. Он стал самым дорогим автомобилем гонщика, когда-то проданным на аукционе.

Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1, один из самых успешных пилотов в истории. В печати его часто называют "Красным бароном", или просто "Шуми".