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Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако

Автоспорт
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Прекрасное выступление

Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Я долго к этому шел, потому чувствую себя хорошо. Я не думаю, что вы представляете, насколько это приятно после многих затруднений за последние несколько месяцев.

Особенно здесь, в Монако, это замечательное место и, пожалуй, самая сложная трасса для соревнований с героем из родного города. Я очень горжусь всей командой — мы много работали на этой неделе и в последние несколько месяцев, чтобы прийти к такому дню, как сегодня, поэтому я очень рад.

Когда вы попадаете в Q3, последний круг в каком-то смысле определяет, кто может рискнуть немного больше, кто может приложить немного больше усилий. Это был хороший круг. Это был хорошо организованный круг, и приятно, когда пересекаешь границу и знаешь, что все это окупилось. Я очень счастлив" – сказал Ландо.

Напомним, что гонка Гран-при Монако состоится 25 мая. Начало заезда – в 16:00 по Киеву.

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