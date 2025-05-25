Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиастри рассказал о проблемах во время Гран-при Монако
Но удалось справиться
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Думаю, в эти выходные я встретил больше препятствий, чем за всю свою карьеру, поэтому все было неаккуратно.
Просто мне было тяжело немного войти в ритм. Думаю, в квалификации я был очень доволен всем и чувствовал себя достаточно хорошо. Мы немного порылись в эти выходные, и добиться такого результата — это достойное усилие.
Напряженно, как обычно здесь. Честно говоря, это очень напоминает прошлый год – первый круг прошел хорошо, а вот на втором круге… ошибка и я немного вылетел за пределы трассы.
Было бы тяжело победить Ландо. Молодец. Я все равно очень доволен. Пока это были довольно грязные выходные, поэтому выйти на третье место – это достойный результат" – сказал Пиастри.
Популярное сейчас
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила
- Хэмилтон: Формула-1 движется в неверном направлении
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства