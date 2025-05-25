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Пиастри рассказал о проблемах во время Гран-при Монако

Автоспорт
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Но удалось справиться

Пиастри рассказал о проблемах во время Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Думаю, в эти выходные я встретил больше препятствий, чем за всю свою карьеру, поэтому все было неаккуратно.

Просто мне было тяжело немного войти в ритм. Думаю, в квалификации я был очень доволен всем и чувствовал себя достаточно хорошо. Мы немного порылись в эти выходные, и добиться такого результата — это достойное усилие.

Напряженно, как обычно здесь. Честно говоря, это очень напоминает прошлый год – первый круг прошел хорошо, а вот на втором круге… ошибка и я немного вылетел за пределы трассы.

Было бы тяжело победить Ландо. Молодец. Я все равно очень доволен. Пока это были довольно грязные выходные, поэтому выйти на третье место – это достойный результат" – сказал Пиастри.

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