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В Монако прошла гонка Формулы-1. Известен победитель
Без сюрпризов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Монако прошла гонка Формулы-1.
Первую в своей карьере победу в Монако одержал Ландо Норрис. «Макларен» заняли первое и третье место.
Вторым приехал Шарль Леклер из Феррари.
LANDO NORRIS WINS THE MONACO GRAND PRIX!!! ????#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/0M45SemqUS— Formula 1 (@F1) May 25, 2025
Таблица:
- Ландо Норрис (Победитель, Макларрен)
- Шарль Леклер (+3,131, Феррари)
- Оскар Пиастри (+3,658, Макларен)
Ландо Норрис получил +25 очков в рейтинг.
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Источник:Formula 1
Опубликовал: Владислав Прийменко
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