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В Монако прошла гонка Формулы-1. Известен победитель

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Без сюрпризов

В Монако прошла гонка Формулы-1. Известен победитель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Монако прошла гонка Формулы-1.

Первую в своей карьере победу в Монако одержал Ландо Норрис. «Макларен» заняли первое и третье место.

Вторым приехал Шарль Леклер из Феррари.

Таблица:

  1. Ландо Норрис (Победитель, Макларрен)
  2. Шарль Леклер (+3,131, Феррари)
  3. Оскар Пиастри (+3,658, Макларен)

Ландо Норрис получил +25 очков в рейтинг.

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Источник:
Formula 1
Опубликовал: Владислав Прийменко
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