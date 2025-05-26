Норрис – о победе на Гран-при Монако: Это то, о чем я мечтал, когда был ребенком

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Это потрясающее чувство. Это длинная, изнурительная гонка, но в то же время увлекательная. Мы могли бороться на большей части гонки, последний поворот был немного нервным, так как Шарль ехал близко, а Макс впереди, но мы победили в Монако.

Неважно, как ты победишь, я думаю. У меня были отличные выходные, сегодня это то, о чем я мечтаю. Это то, о чем я мечтал, когда был ребенком, и я осуществил одну из своих мечт" – сказал Ландо.