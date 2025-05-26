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Леклер: Ландо выступил лучше в эти выходные, и он заслуживает победы
Очень достойные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Мы вчера проиграли гонку. Мы должны были выступить лучше. Ландо выступил лучше в эти выходные, и он заслуживает победы.
Что касается меня, то в прошлом году я осуществил детскую мечту, в этом году нет, но, учитывая все обстоятельства, я думаю, что приехать сюда гораздо лучше наших ожиданий. Я думал, что попасть в первую десятку будет непросто. В итоге мы на втором месте очень близко к первому месту, так что в целом это были хорошие выходные – но я хотел бы победить.
Когда я увидел, что Макс играет в длинную игру, я думаю, он ждал красного флага, и это немного помогло мне оказать большее давление на Ландо, но этого было недостаточно.
Как я всегда говорю, нам, гонщикам Ferrari, очень повезло, мы получаем поддержку отовсюду, но родиться здесь и видеть всех монегасков позади себя – это нечто особенное" – сказал Шарль.
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