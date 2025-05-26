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Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это было ужасно
Но все ближе к ТОП-3
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Думаю, учитывая, где я был, штраф в три позиции и перемещение на пятое место, я считаю, что это было достойно – лучшее, что я мог сделать.
Нет, это было ужасно (Гран-при Монако – прим).
Гонки здесь, как правило, если только ты не первый и не лидируешь, даже если ты лидируешь, не такие уж веселые. Просто приятная награда в конце, но в остальном все, кроме первого места, пусто.
Разумеется, я стартовал со штрафом, который получил на седьмом месте, некоторое время явно отставал от двух машин, а потом мне удалось обойти их, а потом я оказался прямо на нейтральной полосе. Думаю, разрыв был относительно большим, и я ни с кем не соперничал.
Мне нужно было, чтобы появился автомобиль безопасности или что-то такое, но этого не произошло, так что с этого момента все было достаточно просто" – сказал Хэмилтон.
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