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Ферстаппен – о Гран-при Монако: Здесь нельзя бороться, хоть десять пит-стопов сделай

Автоспорт
Обновлено

Тяжелая трасса

Ферстаппен – о Гран-при Монако: Здесь нельзя бороться, хоть десять пит-стопов сделай

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Здесь нельзя сражаться. Неважно, что делать, один пит-стоп, десять пит-стопов.

Даже в конце, когда я лидировал, мои шины полностью износились, и все равно было невозможно совершить обгон.

Сегодня в болиде Ф-1 можно обогнать только машину Ф-2. Я все понимаю, но не думаю, что это работает. Мы практически гонялись как в Mario Kart. Значит, нужно что-то устанавливать на болиды – может быть, чтобы бросаться бананами. Делать так, чтобы трасса становилась скользкой" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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