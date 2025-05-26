Ферстаппен – о Гран-при Монако: Здесь нельзя бороться, хоть десять пит-стопов сделай

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Здесь нельзя сражаться. Неважно, что делать, один пит-стоп, десять пит-стопов.

Даже в конце, когда я лидировал, мои шины полностью износились, и все равно было невозможно совершить обгон.

Сегодня в болиде Ф-1 можно обогнать только машину Ф-2. Я все понимаю, но не думаю, что это работает. Мы практически гонялись как в Mario Kart. Значит, нужно что-то устанавливать на болиды – может быть, чтобы бросаться бананами. Делать так, чтобы трасса становилась скользкой" – сказал Макс.