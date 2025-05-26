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Шарль Леклер не будет участвовать в Инди-500

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Пилот подтвердил информацию

Шарль Леклер не будет участвовать в Инди-500

Фото: Planet F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за "Феррари", ответил, почему не хочет участвовать в "Инди-500".

"Саму гонку "Инди-500" я не смотрел, так как у нас всегда долгие совещания с командой и мы заканчиваем поздно. Приму ли я когда-нибудь участие в ней? Это сумасшедшая гонка. Мы про неё разговаривали с Оскаром. Я не думаю, что когда-нибудь буду участвовать в ней. На мой взгляд, это просто слишком другой уровень сумасшествия.

Я счастлив в Формуле-1. Я люблю нашу серию и полностью сосредоточен на ней в первую очередь. А когда всё это закончится, я хочу ещё кое-что сделать — выступить в Ле-Мане с моим братом. Так что, пожалуй, это те две вещи, которыми мне действительно хочется заниматься. Но ребят из "Инди-500" я уважаю", — приводит слова Леклера издание GPblog.

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