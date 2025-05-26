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Фернандо Алонсо: У меня сломался двигатель, потому был ужасно подготовлен

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Фернандо Алонсо: У меня сломался двигатель, потому был ужасно подготовлен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин", раскритиковал свою команду за сход из-за проблем с двигателем на Гран-при Монако.

"Сход в гонке не был несчастным случаем. Метеорит не попал в двигатель. Он сломался, потому что он был в плохом состоянии, ужасно подготовлен. На трассе шесть или семь двигателей "Мерседеса", но только мой сломался.

Однако пока я готов выступать на 100%, остальное придёт, когда потребуется. Если бы это были личные ошибки, если бы я не справился с чем-то, или если бы я чувствовал себя некомфортно в машине, или врезался бы в кого-то на старте, то да, тогда бы расстроился. Но я стараюсь тренироваться каждый день, готовиться так, как будто борюсь за чемпионский титул, даже если у меня нет ни одного очка", — приводит слова Алонсо издание Nextgen-Auto.

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