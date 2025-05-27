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Директор Феррари прокомментировал выступление команды в текущем сезоне
Есть над чем работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер прокомментировал выступление своего коллектива в текущем сезоне-2025.
"Мои ожидания от сезона не изменились с уик-эндом в Монако. Думаю, у нас была не самая лучшая первая часть чемпионата, хотя прошла уже треть. Мы выступили хуже ожиданий. Это предельно понятно, мы должны оставаться честными с собой.
Гонка не меняет всю картину, несмотря на то, что у нас был хороший уик-энд. Однако сейчас мы на положительном пути, учитывая темп в Джидде, Имоли и выходные в Монако. Будет хорошо, если мы начнем вторую часть сезона с таким темпом" – сказал Вассер.
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