Директор Феррари прокомментировал выступление команды в текущем сезоне

Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер прокомментировал выступление своего коллектива в текущем сезоне-2025.

"Мои ожидания от сезона не изменились с уик-эндом в Монако. Думаю, у нас была не самая лучшая первая часть чемпионата, хотя прошла уже треть. Мы выступили хуже ожиданий. Это предельно понятно, мы должны оставаться честными с собой.

Гонка не меняет всю картину, несмотря на то, что у нас был хороший уик-энд. Однако сейчас мы на положительном пути, учитывая темп в Джидде, Имоли и выходные в Монако. Будет хорошо, если мы начнем вторую часть сезона с таким темпом" – сказал Вассер.