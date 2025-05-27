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Ферстаппен – о Гран-при Монако: С учетом нашего темпа в течение уик-энда, мы хорошо поработали
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на Гран-при Монако.
"Честно говоря, я не думаю о чемпионате. Я просто хочу проходить гонку за гонкой. Очевидно, на одних трассах вы более конкурентоспособны, а на других испытываете трудности. Понятно, что в Монако мы испытывали трудности. Но с этим новым поколением машин мы мучаемся здесь каждый год. Только в 2023 году у нас было огромное преимущество в темпе. Все остальные годы лично для меня стали проблемой.
С учетом нашего темпа в течение уик-энда, мы хорошо поработали. Как команда мы недовольны четвёртым местом. Но мы должны смириться с тем, что знаем о пределах машины" – сказал Макс.
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