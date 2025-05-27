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Директор Red Bull поделился впечатлениями от гонки Гран-при Монако
Результат не порадовал
Кристиан Хорнер, директор команды "Red Bull" рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Монако.
"Я бы сказал, что стало лучше. Стратегически гонка получилась более интересной. Было больше риска, явно лучше, чем в прошлом году, когда мы наблюдали простое шествие.
Фундаментальная проблема состоит в том, что здесь невозможно обгонять – можно ехать на три-четыре секунды медленнее. Это основная проблема. Такова специфика этой трассы. Мы это знали. Этот этап в календаре уже 72 года.
Сегодня мы немного рискнули, стартовав на харде. Наша тактика заключалась в том, чтобы как можно дольше оставаться на трассе в ожидании возникающих здесь машин безопасности или красного флага. Да Макс лидировал большую часть гонки, но на этот раз в Монако все выступили вполне прилично.
После первого пит-стопа мы довольно близко подобрались к Оскару. В какой-то момент на втором круге после выезда из пит-лейна его немного занесло – но в лучшем случае мы оказались бы рядом. Так что мы просто решили продолжить гонку" – сказал Хорнер.
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