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Представители Феррари хотели переманить руководителя Ред Булл

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Но Хорнер ответил отказом

Представители Феррари хотели переманить руководителя Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Представители команды Формулы-1 "Феррари" контактировали с руководителем коллектива "Ред Булл" Кристианом Хорнером и предложили британскому специалисту многолетний контракт, пишет издание Bild.

В тексте говорится, что удручающие результаты "Феррари" в сезоне-2025 подтолкнули высшее руководство итальянцев в лице президента Джона Элканна на мысли о смене босса гоночного коллектива Фредерика Вассёра на Кристиана Хорнера.

Bild отмечает, что Хорнер ответил отказом, так как не хочет и не собирается покидать "Ред Булл". Британец не может представить себя работающим в другой команде.

Напомним, несколько лет назад он уже отклонял предложение "Феррари".

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