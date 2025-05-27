Представители Феррари хотели переманить руководителя Ред Булл

Представители команды Формулы-1 "Феррари" контактировали с руководителем коллектива "Ред Булл" Кристианом Хорнером и предложили британскому специалисту многолетний контракт, пишет издание Bild.

В тексте говорится, что удручающие результаты "Феррари" в сезоне-2025 подтолкнули высшее руководство итальянцев в лице президента Джона Элканна на мысли о смене босса гоночного коллектива Фредерика Вассёра на Кристиана Хорнера.

Bild отмечает, что Хорнер ответил отказом, так как не хочет и не собирается покидать "Ред Булл". Британец не может представить себя работающим в другой команде.

Напомним, несколько лет назад он уже отклонял предложение "Феррари".