Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо: Не знаю, буду ли я участвовать в Формуле-1 в 2027 году
У пилота контракт именно до 2027 года
Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможного участия в "Королевских гонках" в 2027 году.
"Не знаю, буду ли я участвовать в Формуле-1 в 2027 году. На данный момент у меня контракт только на 2026 год. Приму решение в следующем году", — приводит слова испанского гонщика издание Mundo Deportivo.
В настоящий момент Фернандо 43 года. После восьми Гран-при именитый ветеран занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является гонщик "Макларена" Оскар Пиастри, у которого 161 очко.
Популярное сейчас
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Льюис Хэмилтон назвал самую лучшую трассу, на которой ему приходилось пилотировать
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой