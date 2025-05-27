Фернандо Алонсо: Не знаю, буду ли я участвовать в Формуле-1 в 2027 году

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможного участия в "Королевских гонках" в 2027 году.

"Не знаю, буду ли я участвовать в Формуле-1 в 2027 году. На данный момент у меня контракт только на 2026 год. Приму решение в следующем году", — приводит слова испанского гонщика издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Фернандо 43 года. После восьми Гран-при именитый ветеран занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является гонщик "Макларена" Оскар Пиастри, у которого 161 очко.