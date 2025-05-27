Немецкий гонщик Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1. По информации oe24, Шумахер имеет шансы заменить аргентинца Франко Колапинто в "Альпин".

Напомним, Колапинто стал боевым гонщиком французской команды 7 мая в преддверии Гран-при Эмилии-Романьи. Его контракт с "Альпин" рассчитан на пять Гран-при. По итогам Гран-при Эмилии-Романьи аргентинец показал 16-й результат, а на недавнем этапе в Монако был 13-м.

Шумахер сейчас выступает за "Альпин" в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 30 мая по 1 июня.