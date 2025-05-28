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Норрис: Впереди много работы, чтобы добиться успеха и максимизировать результаты

Автоспорт
Обновлено

Не останавливаться на достигнутом

Норрис: Впереди много работы, чтобы добиться успеха и максимизировать результаты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис рассказал о планах коллектива после победы в гонке Гран-при Монако.

"То, что я почувствовал в этот уик-энд, было небольшим шагом вперед. Не то чтобы я добился успеха сейчас и все вернулось на круги своя. Есть еще вещи, над которыми мне нужно поработать, также есть моменты, связанные с нашим нынешним болидом, так что впереди много работы, чтобы добиться успеха и максимизировать результаты по сравнению с прошлым и нынешним.

И я не имею в виду, чтобы сделать машину более быстрой – у нее все хорошо со скоростью. Просто нужно сменить пару вещей" – сказал Норрис.

Директор Red Bull поделился впечатлениями от гонки Гран-при Монако

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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