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Цунода – о Гран-при Монако: Я не смог достичь желаемого результата

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Пока не удается показать желаемое

Цунода – о Гран-при Монако: Я не смог достичь желаемого результата

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на Гран-при Монако.

"В общем, уикенд оказался для меня неутешительным, но в гонке я ни на что не мог повлиять. Конечно, в квалификации мне не удалось оправдать ожидания – ни своих, ни своей команды. И если вы проходите ее с таким большим отставанием, то не стоит ожидать, что в гонке произойдет что-нибудь сверхъестественное. Вы сами создали такую ​​ситуацию.

Мое выступление не было особенным, если не считать инцидента с Пьером. Я застрял в плотной пробке, и мне показалось, что это была самая длинная гонка в моей жизни. В Монако не очень весело просто сидеть или ехать в одиночестве, когда вокруг тебя столько машин. Когда ты застрял за ними, не можешь найти свой ритм и сотворить его самостоятельно.

Не думаю, что в Монако обновления, которые были установлены на моей машине в Имоли, оказали большое влияние на мое выступление. Темп был нормальным, и я чувствовал себя хорошо в третьей тренировке и квалификации во время первого сегмента. Однако вообще я не смог добиться желаемого результата" – сказал Цунода.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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