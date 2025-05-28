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Альпин представила специальный логотип к 70-летию марки
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Фото: Твиттер Альпин
Команда Формулы-1 "Альпин" представила спецлоготип к 70-летию марки.
Производитель гоночных и спортивных автомобилей "Альпин" был основан Жаном Ределе в 1955 году во Франции, с 1978 года является подразделением "Рено".
"Альпин" отметит свой 70-летний юбилей на предстоящем Гран-при Испании Формулы-1, который пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне. Пилоты команды, француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, представят специальные комбинезоны, приуроченные к юбилею.
Part three of this triple header, leads us to Spain ????????— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 27, 2025
Make sure you follow along for the latest updates of the #SpanishGP ???? pic.twitter.com/ReZQm84jCO
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