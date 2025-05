Альпин представила специальный логотип к 70-летию марки

Команда Формулы-1 "Альпин" представила спецлоготип к 70-летию марки.

Производитель гоночных и спортивных автомобилей "Альпин" был основан Жаном Ределе в 1955 году во Франции, с 1978 года является подразделением "Рено".

"Альпин" отметит свой 70-летний юбилей на предстоящем Гран-при Испании Формулы-1, который пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне. Пилоты команды, француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, представят специальные комбинезоны, приуроченные к юбилею.

