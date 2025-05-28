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В Ауди рассказали об ожиданиях от сезона 2026-го года

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В "Ауди" не ждут успешных выступлений в 2026 году

В Ауди рассказали об ожиданиях от сезона 2026-го года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель проекта "Ауди" Маттиа Бинотто дал не самый оптимистичный прогноз на уровень выступлений команды в 2026 году.

"Изготовление силовых установок, а я это знаю хорошо, потому что сам был моторостроителем, гораздо более сложный и запутанный процесс, чем можно себе представить, наблюдая за гонками в качестве зрителя.

Но сейчас мы вступаем в нечто чрезвычайно передовое, чего никогда не было. Так что нас ждёт повышение уровня сложности задач, хотя отправной точкой всегда является двигатель. Нам придётся изменить подход, а это будет непросто.

Мы сосредоточены на себе, мы знаем, что 2026 год не станет сезоном, когда мы будем на вершине. У нас не будет лучшей силовой установки, но выбранный путь - правильный, я уверен", - приводит слова Бинотто Autosport.

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формула-1 Маттиа Бинотто Audi
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