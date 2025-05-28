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Глава Мерседеса не уверен в работе новинок
На хорошие результаты можно не расчитывать
Руководитель немецкого коллектива "Мерседес" Тото Вольф высказался о новинках команды на Гран-при Монако.
"Мы видели не только у нас, но и у "Ред Булл" и "Феррари", как команда может потерять верный курс и оказаться в состоянии, когда вы уже не уверены, работает обновление — или же вас подвели окружающие условия.
В прошлом году нашей ахиллесовой пятой были жаркие гонки. При этом в холодных условиях мы доминировали. Так что посмотрим, как пройдёт Барселона и следующие гонки. Определённо, это было менее выдающееся выступление, чем до Майами", — приводит слова Тото Вольфа BBC.
Напомним, по итогам гонки "Мерседес" не сумел набрать очков.
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