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Леклер рассказал о самой большой проблеме Феррари на сегодня
Надо решать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о самой большой проблеме своего коллектива на сегодняшний день.
"Самая большая проблема? Безусловно, это медленные повороты. Думаю, что это наша самая большая слабость на сегодняшний день. Вот почему я приехал в Монако очень пессимистический.
Ожидал, что попасть в ТОП-10 будет непросто. Наши характеристики в медленных поворотах очень низкие. Нужно продолжать работать над этим", – сказал Шарль.
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