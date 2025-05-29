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Леклер рассказал о самой большой проблеме Феррари на сегодня

Автоспорт
Обновлено

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Леклер рассказал о самой большой проблеме Феррари на сегодня

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о самой большой проблеме своего коллектива на сегодняшний день.

"Самая большая проблема? Безусловно, это медленные повороты. Думаю, что это наша самая большая слабость на сегодняшний день. Вот почему я приехал в Монако очень пессимистический.

Ожидал, что попасть в ТОП-10 будет непросто. Наши характеристики в медленных поворотах очень низкие. Нужно продолжать работать над этим", – сказал Шарль.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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