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Чемпион MotoGP может покинуть Априлью по окончании сезона

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Пока испанец не спешит продлять ещё на год

Чемпион MotoGP может покинуть Априлью по окончании сезона

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин подтвердил, что склоняется к решению покинуть "Априлью" по окончании нынешнего сезона. Вместе с тем испанец предложил команде продлить дедлайн, к которому он определится, использовать ли опцию на сезон-2026.

"Я ни разу не нарушал контракт. В момент его подписания я достиг соглашения с "Априльей", согласно которому если не будут выполнены определённые обязательства, я оставлю за собой право решить своё будущее в 2026 году. Это было существенной причиной для меня принять контракт.

Когда я решил присоединиться к другому производителю в прошлом году, одним из пунктов была возможность испытать байк в реальных условиях, понять команду и её подход к работе. Поэтому я был готов подписаться на два года.

Столкнувшись с необходимостью определить дату контракта, я решил воспользоваться своим правом освободить себя от сезона-2026. Я всегда работал уважительно и открыто, с единственным намерением взять под контроль свое будущее как профессионального спортсмена. Я всегда был открыт для диалога с "Априльей", чтобы продлить этот период до определенного числа Гран-при после своего возвращения. Цель заключается в том, чтобы обе стороны дали второй шанс на соглашение в 2026 году.

К сожалению, обстоятельства, ставшие результатом аварий, повлияли на это решение, но не повлияли на наше соглашение.

Я всегда был честен с "Априльей" и всегда ценил мотоцикл, команду и усилия всех людей, являющихся частью проекта. И просил лишь об уважении к своей воле и тому, о чём мы договорились. Нет никакого конфликта. Я просто хочу ясно видеть будущее после очень тяжёлого периода и травм", — написал Мартин в социальных сетях.

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