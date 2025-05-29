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Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала GQ

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Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала GQ

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду "Феррари", появился на обложке итальянского издания журнала GQ.

"На самом деле я должен быть стратегом во всех гоночных эпизодах", — приводит издание слова Хэмилтона во время фотосессии британца.

Льюис дебютировал в "Королевских гонках" в 2007 году в составе "Макларена". В 2008-м завоевал свой первый титул. В 2013 году перешёл в "Мерседес", где также на второй сезон (2014 год) стал чемпионом. Выступал за немецкую команду до 2024-го и завоевал шесть титулов. С 2025 года стал пилотом итальянской команды.

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