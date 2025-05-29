Макс Ферстаппен останется в Ред Булл, если займет место в топ-4 по итогам сезона

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен, скорее всего, останется в составе австрийской команды до конца 2026 года, даже если к Гран-при Австрии он будет в топ-4 в личном зачёте Ф-1. Об этом пишет издание Motorsport Italia.

По информации источника, у Макса всё же есть шансы оставить коллектив, однако лишь в том случае, если он покинет топ-4 в личном зачёте Формулы-1. Это может произойти, если Ферстаппен проиграет пилоту "Феррари" монегаску Шарлю Леклеру на предстоящем Гран-при Испании семь очков. В противном случае нидерландец к моменту Гран-при Австрии досрочно оставит за собой место в топ-4.

Также сказано, что контракт Макса с командой был пересмотрен в минувшем сезоне. В результате пункт о досрочном уходе из "Ред Булл", если команду покинет Хельмут Марко, был отменён. Соглашение Ферстаппена с "быками" рассчитано до 2028 года.

Сам руководитель команды Кристиан Хорнер не готов даже рассматривать вариант ухода Макса по обоюдному согласию, как и любой другой, за исключением какого-то исторически рекордного штрафа Ферстаппена.