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Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора
Пока только слухи
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил о ситуации вокруг главных спонсоров команд "Ауди" и "Хаас".
"В паддоке ходят слухи, что "Ауди" расстанется со Stake, а новым титульным спонсором станет нефтяная компания BP. Сейчас Stake пытается найти новую сделку в другом месте, но некоторые команды не заинтересованы в связях с казино. Можно предположить, что заинтересованы могут быть в "Альпин".
Ещё один спонсор, который, как ожидается, покинет Формулу-1 — Moneygram. "Хаас" сейчас ищет замену и перспективы там отличные", — написал Сейвуд в своём блоге.
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