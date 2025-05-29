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Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора

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Пока только слухи

Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил о ситуации вокруг главных спонсоров команд "Ауди" и "Хаас".

"В паддоке ходят слухи, что "Ауди" расстанется со Stake, а новым титульным спонсором станет нефтяная компания BP. Сейчас Stake пытается найти новую сделку в другом месте, но некоторые команды не заинтересованы в связях с казино. Можно предположить, что заинтересованы могут быть в "Альпин".

Ещё один спонсор, который, как ожидается, покинет Формулу-1 — Moneygram. "Хаас" сейчас ищет замену и перспективы там отличные", — написал Сейвуд в своём блоге.

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