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Ферстаппен: Стараюсь делать всё возможное, но не чуствую, что борюсь за чемпионство
Пилот в нынешнем сезоне показывает далеко не лучшие результаты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен дал критическую оценку своему текущему положению в чемпионской гонке сезона-2025 Формулы-1.
"Честно говоря, лично я не чувствую, что борюсь за чемпионство. Просто стараюсь делать всё возможное, получать удовольствие от происходящего. Не сказал бы, что этот сезон надолго останется у меня в памяти.
Я больше переживаю о том, насколько наша машина будет быстра. Это самое волнительное для меня. В остальном… Я всегда старюсь делать всё, что в моих силах, для победы. В этом году случались как положительные, так и отрицательные моменты. В некоторых гонках мы действительно были медленными, это не доставляло удовольствия", — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.
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