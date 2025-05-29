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Ферстаппен: Стараюсь делать всё возможное, но не чуствую, что борюсь за чемпионство

Автоспорт

Пилот в нынешнем сезоне показывает далеко не лучшие результаты

Ферстаппен: Стараюсь делать всё возможное, но не чуствую, что борюсь за чемпионство

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен дал критическую оценку своему текущему положению в чемпионской гонке сезона-2025 Формулы-1.

"Честно говоря, лично я не чувствую, что борюсь за чемпионство. Просто стараюсь делать всё возможное, получать удовольствие от происходящего. Не сказал бы, что этот сезон надолго останется у меня в памяти.

Я больше переживаю о том, насколько наша машина будет быстра. Это самое волнительное для меня. В остальном… Я всегда старюсь делать всё, что в моих силах, для победы. В этом году случались как положительные, так и отрицательные моменты. В некоторых гонках мы действительно были медленными, это не доставляло удовольствия", — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

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