Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями Гран-при Испании, которое пройдет с 30 мая по 1 июня.

"Гран-При Монако был для нас не самым увлекательным: мы все поступили правильно, но в конце концов после результата в квалификации мало что могли сделать в самой гонке. Что касается Гран При Испании, который станет заключительным из трех этапов подряд, то мы надеемся, что покажем лучший результат и что-то ближе к тому, что было в Имоле.

Эта трасса со скоростными поворотами имеет обширную историю. Здесь всегда приятно пилотировать. Испания – место, где я выиграл свою первую гонку Формулы-1, поэтому у меня с этим этапом связано много особых воспоминаний. Надеюсь, на этой неделе мы сможем добиться максимума" – сказал Макс.