Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", поделился своими ожиданиями от Гран-при Испании.

"Барселона отмечена в календаре каждой команды в паддоке из-за новых правил по передним крыльям. Мы работаем над этим уже долгое время, и это действительно может изменить правила игры для всех команд.

Это будет переломный момент, потому что мы не знаем, какое влияние новое правило повлияет на каждую команду" – сказал Вассер.