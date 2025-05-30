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Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент
Увидим как оно будет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", поделился своими ожиданиями от Гран-при Испании.
"Барселона отмечена в календаре каждой команды в паддоке из-за новых правил по передним крыльям. Мы работаем над этим уже долгое время, и это действительно может изменить правила игры для всех команд.
Это будет переломный момент, потому что мы не знаем, какое влияние новое правило повлияет на каждую команду" – сказал Вассер.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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