  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент

Автоспорт
Обновлено

Увидим как оно будет

Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", поделился своими ожиданиями от Гран-при Испании.

"Барселона отмечена в календаре каждой команды в паддоке из-за новых правил по передним крыльям. Мы работаем над этим уже долгое время, и это действительно может изменить правила игры для всех команд.

Это будет переломный момент, потому что мы не знаем, какое влияние новое правило повлияет на каждую команду" – сказал Вассер.

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании
yellow-arrow
Ферстаппен: Стараюсь делать всё возможное, но не чуствую, что борюсь за чемпионство
yellow-arrow
Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости