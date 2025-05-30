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Норрис - лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй
Завершилась первая тренировка Гран-при Испании
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Завершилась первая тренировка Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третий результат продемонстрировал гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Гран-при Испании. Первая тренировка:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.13,718
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,367
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0,378
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,520
5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,576
6. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,621
7. Оливер Берман ("Хаас") +0,879
8. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0,887
9. Юки Цунода ("Ред Булл") +0,925
10. Пьер Гасли ("Альпин") +1,028
11. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,033
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,068
13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,080
14. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1,147
15. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1,217
16. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1,437
17. Рё Хиракава ("Хаас") +1,580
18. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1,651
19. Виктор Мартинс ("Уильямс") +1,804
20. Франко Колапинто ("Альпин") +1,812.
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