  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис - лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис - лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй

Автоспорт

Завершилась первая тренировка Гран-при Испании

Норрис - лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершилась первая тренировка Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третий результат продемонстрировал гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая тренировка:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.13,718
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,367
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0,378
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,520
5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,576
6. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,621
7. Оливер Берман ("Хаас") +0,879
8. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0,887
9. Юки Цунода ("Ред Булл") +0,925
10. Пьер Гасли ("Альпин") +1,028
11. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,033
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,068
13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,080
14. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1,147
15. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1,217
16. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1,437
17. Рё Хиракава ("Хаас") +1,580
18. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1,651
19. Виктор Мартинс ("Уильямс") +1,804
20. Франко Колапинто ("Альпин") +1,812.

По теме
yellow-arrow
Директор Феррари: Гран-при Испании – переломный момент
yellow-arrow
Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Испании
yellow-arrow
Ферстаппен: Стараюсь делать всё возможное, но не чуствую, что борюсь за чемпионство
формула-1 Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости