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Кристиан Хорнер: В ближайшем будущем я не вижу его нигде, помимо Ред Булл

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Руководитель команды высказался о будущем пилота

Кристиан Хорнер: В ближайшем будущем я не вижу его нигде, помимо Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер высказался насчёт слухов о возможном досрочном уходе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота своего коллектива нидерландца Макса Ферстаппена на фоне неудачных выступлений в сезоне.

"Мы нисколько не обеспокоены на этот счёт. Макс очень чётко обозначил свою позицию внутри команды. Он чувствует себя с нами комфортно, и ему нравится работать здесь. Его менталитет такой же, как и наш — мы всегда хотим побеждать. В ближайшем будущем я не вижу его нигде, помимо "Ред Булл", — приводит слова Хорнера издание Bild.

Контракт нидерландского пилота с "быками" рассчитан до 2028 года.

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Кристиан Хорнер
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