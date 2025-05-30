Оскар Пиастри показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Испании

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третье время показал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ландо Норрис проехал идентичный по времени круг с Ферстаппеном, но сделал это позже и стал четвёртым в протоколе.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка: