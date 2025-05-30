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Оскар Пиастри показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Испании

Автоспорт

Макларен в этом сезоне неудержим

Оскар Пиастри показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третье время показал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ландо Норрис проехал идентичный по времени круг с Ферстаппеном, но сделал это позже и стал четвёртым в протоколе.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:

  1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1.12,760
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,286
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,310
  4. Ландо Норрис ("Макларен") +0,310
  5. Шарль Леклер ("Феррари") +0,500
  6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0,538
  7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,541
  8. Пьер Гасли ("Альпин") +0,625
  9. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0,640
  10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,734
  11. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0,773
  12. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +0,832
  13. Юки Цунода ("Ред Булл") +0,923
  14. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0,961
  15. Алекс Албон ("Уильямс") +1,079
  16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,079
  17. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1,199
  18. Эстебан Окон ("Хаас") +1,245
  19. Оливер Берман ("Хаас") +1,366
  20. Франко Колапинто ("Альпин") +1,543
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