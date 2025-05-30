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Оскар Пиастри показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Испании
Макларен в этом сезоне неудержим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Макларена" Оскар Пиастри показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Испании. Вторым по итогам сессии стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третье время показал четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ландо Норрис проехал идентичный по времени круг с Ферстаппеном, но сделал это позже и стал четвёртым в протоколе.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам сессии стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:
- Оскар Пиастри ("Макларен") — 1.12,760
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0,286
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,310
- Ландо Норрис ("Макларен") +0,310
- Шарль Леклер ("Феррари") +0,500
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0,538
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,541
- Пьер Гасли ("Альпин") +0,625
- Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0,640
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0,734
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0,773
- Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +0,832
- Юки Цунода ("Ред Булл") +0,923
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +0,961
- Алекс Албон ("Уильямс") +1,079
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,079
- Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1,199
- Эстебан Окон ("Хаас") +1,245
- Оливер Берман ("Хаас") +1,366
- Франко Колапинто ("Альпин") +1,543
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