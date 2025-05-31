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Хэмилтон прокомментировала первые тренировочные заезды Гран-при Испании

Автоспорт
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Результаты не очень

Хэмилтон прокомментировала первые тренировочные заезды Гран-при Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от стартовых тренировочных заездов Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Я бы не сказал, что сейчас мотивирую команду. Просто не высовывайся и продолжай работать. Просто не сдавайся. Продолжай идти, продолжай давить, продолжай пытаться сосредоточиться на решении проблем, что мы и будем пытаться сделать.

Но вы приезжаете в пятницу и надеетесь на добрый день, а он не складывается. Потом у вас выходные в Монако, где машина внезапно чувствует себя отлично.

Честно говоря, я думал, что сегодня машина будет хорошая. На P1 все было не так плохо, но P2 было гораздо хуже. Конечно, это огорчает всех, но у нас были некоторые проблемы, из-за которых мы теряли силу прижима.

Надеюсь, если к завтрашнему дню это будет исправлено, ситуация станет лучше" – сказал Хэмилтон.

Напомним, что третья Практика Гран-при Испании начнется сегодня, 31 мая, в 13:30 по киевскому времени, а в 17:00 стартуют квалификационные заезды.

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