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Пиастри – после тренировки Гран-при Испании: Есть кое-что, над чем можно поработать
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от стартовых тренировочных заездов Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:
"Это был немного взлетно-падающий день, очевидно, что завершился на подъеме, что хорошо. Но наши конкуренты выглядят быстрыми.
Я думаю, Ферстаппен был быстрый весь день, Ferrari были рядом, Mercedes выскочил в конце, так что завтра будет напряженная борьба. Наверное, есть еще кое-что, над чем можно поработать.
Я думаю, мы определенно ожидали, что Red Bull будет быстрым, так что это не большой сюрприз. Но просто попытка сделать машину чуть-чуть быстрее на самом деле, вот и все.
Сегодня мы попробовали несколько вещей — некоторые были хорошими, некоторые не очень. Мы учимся, так что я думаю, что это был хороший день" – сказал Пиастри.
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