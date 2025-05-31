Пиастри – после тренировки Гран-при Испании: Есть кое-что, над чем можно поработать

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри поделился своими впечатлениями от стартовых тренировочных заездов Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Это был немного взлетно-падающий день, очевидно, что завершился на подъеме, что хорошо. Но наши конкуренты выглядят быстрыми.

Я думаю, Ферстаппен был быстрый весь день, Ferrari были рядом, Mercedes выскочил в конце, так что завтра будет напряженная борьба. Наверное, есть еще кое-что, над чем можно поработать.

Я думаю, мы определенно ожидали, что Red Bull будет быстрым, так что это не большой сюрприз. Но просто попытка сделать машину чуть-чуть быстрее на самом деле, вот и все.

Сегодня мы попробовали несколько вещей — некоторые были хорошими, некоторые не очень. Мы учимся, так что я думаю, что это был хороший день" – сказал Пиастри.