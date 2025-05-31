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Норрис: В первой тренировке я чувствовал себя лучше, чем во второй
Неплохое выступление как для пятницы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от стартовых тренировочных заездов Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:
"Достойная пятница. В первой тренировке я чувствовал себя лучше, чем во второй, но мы пробовали разные вещи и будем стараться улучшить результаты до завтрашнего дня.
Это мелочи. Я думаю, что мы всегда очень хорошо делаем то, что просто приходим с хорошей базой и обнаруживаем, что с этого момента сложно улучшить что-то, и это хорошо, а не плохо.
Это просто позволяет нам пробовать разные направления, разные вещи и просто попробовать немного почувствовать гонку" – сказал Ландо.
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