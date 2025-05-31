Норрис: В первой тренировке я чувствовал себя лучше, чем во второй

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от стартовых тренировочных заездов Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Достойная пятница. В первой тренировке я чувствовал себя лучше, чем во второй, но мы пробовали разные вещи и будем стараться улучшить результаты до завтрашнего дня.

Это мелочи. Я думаю, что мы всегда очень хорошо делаем то, что просто приходим с хорошей базой и обнаруживаем, что с этого момента сложно улучшить что-то, и это хорошо, а не плохо.

Это просто позволяет нам пробовать разные направления, разные вещи и просто попробовать немного почувствовать гонку" – сказал Ландо.