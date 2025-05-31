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Формула-1. Пиастри побеждает в последней Практике Гран-при Испании
Далее – квалификация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 31 мая, прошел третий тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Испании.
Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.
Результаты Практики-3 Гран-при Испании:
Напомним, что в 17.00 начнутся квалификационные заезды Гран-при Испании.
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