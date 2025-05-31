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Формула-1. Пиастри побеждает в последней Практике Гран-при Испании

Автоспорт
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Формула-1. Пиастри побеждает в последней Практике Гран-при Испании

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 мая, прошел третий тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Испании.

Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты Практики-3 Гран-при Испании:

Формула-1. Пиастри побеждает в последней Практике Гран-при Испании - изображение 1

Напомним, что в 17.00 начнутся квалификационные заезды Гран-при Испании.

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