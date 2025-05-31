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Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Испании, Норрис – второй

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Снова доминация Макларен

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Испании, Норрис – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 мая, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Испании.

Поул завоевал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты квалификации Гран-при Испании:

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Испании, Норрис – второй - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Испании состоится завтра, 1 июня, начало – в 16.00 по киевскому времени.

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