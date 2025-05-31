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Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Испании, Норрис – второй
Снова доминация Макларен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 31 мая, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Испании.
Поул завоевал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты квалификации Гран-при Испании:
Напомним, что гонка Гран-при Испании состоится завтра, 1 июня, начало – в 16.00 по киевскому времени.
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