Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании
Комментарий пилота
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал
"Я очень счастлив. Пока это были хорошие выходные. Начало было не самое лучшее, мы немного боролись, но, думаю, вчера вечером мы нашли темп, и сегодня машина была мега.
Я чувствую, что мне удалось проехать несколько хороших кругов, поэтому спасибо команде за всю тяжелую работу. 12 месяцев назад это была довольно жалкая сцена, поэтому переломить ее к лучшему – это отличный результат.
Не знаю, обязательно ли я выступил лучше, но все пришло ко мне само собой, преимущественно в первой половине круга. Во второй половине я мог бы просто держаться. Это был не идеальный круг, но я думаю, что здесь, когда шины так часто сходят с дистанции на круге, это очень сложно сделать, так что я очень доволен всей работой, которую мы провели.
Завтра будет интересно, и я очень рад, что стартую с поула. Очевидно, что до первого поворота ехать долго, так что мне нужно убедиться, что я постараюсь хорошо стартовать завтра", – сказал Оскар.
Напомним, что гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 1 июня, начало – в 16.00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Финал. ПСЖ – Интер 5:0. Обзор матча
- Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"
- ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча Лиги чемпионов
- Норрис - лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Ферстаппен - второй
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой