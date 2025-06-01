Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Я очень счастлив. Пока это были хорошие выходные. Начало было не самое лучшее, мы немного боролись, но, думаю, вчера вечером мы нашли темп, и сегодня машина была мега.

Я чувствую, что мне удалось проехать несколько хороших кругов, поэтому спасибо команде за всю тяжелую работу. 12 месяцев назад это была довольно жалкая сцена, поэтому переломить ее к лучшему – это отличный результат.

Не знаю, обязательно ли я выступил лучше, но все пришло ко мне само собой, преимущественно в первой половине круга. Во второй половине я мог бы просто держаться. Это был не идеальный круг, но я думаю, что здесь, когда шины так часто сходят с дистанции на круге, это очень сложно сделать, так что я очень доволен всей работой, которую мы провели.

Завтра будет интересно, и я очень рад, что стартую с поула. Очевидно, что до первого поворота ехать долго, так что мне нужно убедиться, что я постараюсь хорошо стартовать завтра", – сказал Оскар.

Напомним, что гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 1 июня, начало – в 16.00 по киевскому времени.