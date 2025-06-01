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Хэмилтон доволен своим результатом в квалификации Гран-при Испании
Нужно прогрессировать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:
"Наверное, это улучшение по сравнению с тем, где мы находились, определенное улучшение, я бы сказал, с моей стороны в квалификации.
Я относительно доволен... мы не ТОП-3 и мы точно не там, где хотели бы быть.
Я думаю, что машина двигается... с точки зрения настроек и просто с точки зрения процесса, я думаю, что эти выходные прошли в правильном направлении.
Я думаю, у нас были некоторые проблемы во время некоторых тренировочных сессий, например... проблема с рулевым колесом во втором заезде, а также некоторые проблемы с прижимной силой во втором заезде, которые... нам не хватало 2% аэродинамических характеристик передней части.
Я относительно счастлив, что мне удалось восстановиться и поставить машину на хорошее место" – сказал Льюис.
Напомним, что гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 1 июня, начало – в 16.00 по киевскому времени.
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