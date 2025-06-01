Леклер: Я надеюсь, что наш выбор шин окупится

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Я имею в виду, что в плане заездов у нас не было выбора – у меня больше не было шин. Я думаю, мы были одной из немногих машин, имевших четыре комплекта мягких шин перед квалификацией, что само по себе было очень сложно.

Нам тоже пришлось снова выйти в Q1, и там мы... Я имею в виду, мы пожертвовали еще одним софтом, так что у меня было только три новых софта для Q1, Q2 и Q3, против других, у которых было пять новых софтов. Это было немного сложно, но так и есть.

Я надеюсь, что наш выбор шин окупится на завтра, потому что, с другой стороны, у нас есть больше новых комплектов средних и жестких, чем у других. Надеюсь, это окупится" – сказал Леклер.