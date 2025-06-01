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Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Испании, Норрис – второй
Результаты основного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 1 июня, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялась гонка Гран-при Испании.
Победу в заезде праздновал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у его партнера по команде Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.
Результаты гонки Гран-при Испании:
В общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (186), вторым идет Ландо Норрис (176), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (137).
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