Ферстаппен протаранил своего принципиального соперника. ВИДЕО

Макс Ферстаппен протаранил своего принципиального соперника в гонке.

На завершающем этапе пилот "Ред Булл Рейсинг" протаранил пилота Mercedes Джорджа Рассела.

На видео видно, как Ферстаппен намеренно приближается к Расселу и толкает его. За это нидерландец получил 10-секундный штраф и закончил гонку на 10-м месте.

