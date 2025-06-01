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Ферстаппен протаранил своего принципиального соперника. ВИДЕО
Они злейшие враги в гонке
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Макс Ферстаппен протаранил своего принципиального соперника в гонке.
На завершающем этапе пилот "Ред Булл Рейсинг" протаранил пилота Mercedes Джорджа Рассела.
На видео видно, как Ферстаппен намеренно приближается к Расселу и толкает его. За это нидерландец получил 10-секундный штраф и закончил гонку на 10-м месте.
Drama in the closing stages of the race! ????— Formula 1 (@F1) June 1, 2025
Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk
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Победил в гонке Пиастри, который приехал за 1:32:57.375. Второе место занял Норрис с отставанием в 2,5 секунды. Тройку лидеров замкнул Леклер, приехавший с отставанием в 10,5 секунд.
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