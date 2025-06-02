Пиастри: Очень гордимся работой, которую мы проделали в эти выходные

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании. Его слова цитирует F1:

"Более или менее, я считаю все удалось. Очевидно, что отличный старт и хороший первый отрезок означали, что я мог настроиться на остальную гонку немного проще.

Пробираться сквозь весь этот транспортный поток было действительно тяжело, а грязный воздух, который ощущался уже через три-четыре секунды после старта, начинает иметь большое значение.

Я чувствую, что было трудно пройти из-за этого в определенные моменты, но я чувствую, что когда мне нужно было нажать и высвободить темп, тогда я мог хорошо справляться, и, конечно, машина безопасности в конце, я чувствую, что справился с этим довольно хорошо, и тогда я понял, что имею темп. Хороший уикенд.

Для меня было немного неожиданно увидеть, как Макс попытался сделать три пит-стопа, и это почти сработало для него, но, да, в общем это были отличные выходные.

Я думаю, темп был действительно хороший, мы могли его включить, когда нам требовалось. Просто очень гордимся работой, которую мы проделали в эти выходные. Это была не лучшая первая тренировка, но потом мы собрались. Это хороший способ прийти в себя после Монако, так что это были отличные выходные" – сказал Оскар.